Cierran puentes afectados por atentados explosivos en Ecuador; tome rutas alternas

Los puentes de Churute y Mollopongo resultaron afectados por ataques explosivos y serán cerrados temporalmente.

Así lo anunció el Ministerio de Infraestructura y Transporte este miércoles 15 de octubre de 2025 luego de los ataques con explosivos registrados la noche del martes.

El puente de Churute, en la E35 vía Naranjal - Tengue estará cerrado por un plazo aproximado de 15 días. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, dijo que el puente será demolido.

En ese lugar la Prefectura de Guayas construirá los accesos e instalarán dos puentes Bailey, dijo el Ministerio.

Las rutas alternas son:

Vehículos livianos: Pasaje - Quera - Uzhcurrumi - Sarayunga - Santa Isabel - Girón - Cuenca.

Vehículos pesados: Cuenca - Biblián - Zhud - Cochancay - El Triunfo - Puerto Inca - Naranjal - Machala.

Mientras que el puente de Mollopongo, en la vía Cuenca - Girón - Pasaje, será cerrado por cuatro días. Allí el MIT colocará un puente Bailey.

Las rutas alternas son:

Desvío 1 : Yaguachi - Virgen de Fátima (km26) - El Triunfo - Cañar - La Troncal.

: Yaguachi - Virgen de Fátima (km26) - El Triunfo - Cañar - La Troncal. Desvío 2: Puerto Inca - Pancho Negro - Cañar - La Troncal.

Las explosiones ocasionaron daños en los puentes. Personal técnico del MIT y la Prefectura del Guayas revisó las condiciones de las estructuras.