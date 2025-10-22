Habilitada la circulación por el puente Churute en la vía Cuenca Guayaquil, tras el atentado

La circulación vehicular por el puente Churute, en Naranjal, en la vía que conecta Cuenca – Guayaquil, se habilitó este miércoles 22 de octubre del 2025. La Prefectura del Guayas instaló un puente Bailey como medida de emergencia, tras el atentado terrorista registrado el pasado 15 de octubre de 2025 que afectó gravemente la estructura original.

Por esta vía circula carga exportable que conecta El Oro y Azuay. La Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, destacó el arreglo de la vía lo más pronto posible. "Hemos dado respuesta de manera inmediata porque sabemos que esto genera un impacto muy grave a la economía del país", señaló.

El paso habilitado es temporal y tiene reglas. La Prefecta fue enfática en que los vehículos de carga pesada no pueden exceder las 40 toneladas. Además, se prohíbe el paso "en convoy", es decir, debe terminar de cruzar un vehículo para que el siguiente pueda pasar. El control del paso estará a cargo de la Policía

Aguiñaga recordó lo sucedido en la parroquia Magro este año, "cuando se excedieron en el tonelaje y pasaron en convoy", como justificación para la medida. La Prefectura del Guayas aclaró que no tiene competencias en materia de tránsito.

También se anunció que la Prefectura ya trabaja en la instalación de un segundo puente Bailey que estará al lado del primero. El equipo técnico estima que esta segunda estructura estará lista en aproximadamente tres a cuatro semanas más.