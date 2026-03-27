Se abre el puente de Rumichaca luego de 19 días de bloqueo por protestas

El puente de Rumichaca se abre luego de 19 días de protestas por la guerra arancelaria.

El puente de Rumichaca, en la frontera de Ecuador y Colombia, se abrió este viernes 27 de marzo de 2026, luego de 19 días de cierre por protestas en contra de la guerra arancelaria entre ambos países.

Los manifestantes comenzaron a retirar las estructuras que bloquean el paso, y este se reanudó de manera paulatina desde las 07:00.

El Comité gremial de trabajadores de la frontera informó que esta decisión se adopta considerando la llegada de la Semana Santa, que podría ayudar a reactivar el comercio y el turismo en la ciudad colombiana de Ipiales.

Sin embargo, el gremio responsabilizó a los gobiernos de Ecuador y Colombia "por las graves afectaciones generadas, las millonarias pérdidas económicas sufridas durante estos días y por las consecuencias que estas decisiones puedan seguir ocasionando en el futuro".

Asimismo, añadió que la movilización pacífica ha dejado avances. Entre ellos, la reunión con Cancilleres y otras autoridades en Bogotá y la convocatoria a una reunión en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).