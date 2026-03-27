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Ecuador

Se abre el puente de Rumichaca luego de 19 días de bloqueo por protestas

Manifestantes bloquearon el paso en la frontera de Ecuador y Colombia en rechazo a la guerra arancelaria.

El puente de Rumichaca se abre luego de 19 días de protestas por la guerra arancelaria.

EFE

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

27 mar 2026 - 08:01

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El puente de Rumichaca, en la frontera de Ecuador y Colombia, se abrió este viernes 27 de marzo de 2026, luego de 19 días de cierre por protestas en contra de la guerra arancelaria entre ambos países.

Los manifestantes comenzaron a retirar las estructuras que bloquean el paso, y este se reanudó de manera paulatina desde las 07:00.

El Comité gremial de trabajadores de la frontera informó que esta decisión se adopta considerando la llegada de la Semana Santa, que podría ayudar a reactivar el comercio y el turismo en la ciudad colombiana de Ipiales.

Sin embargo, el gremio responsabilizó a los gobiernos de Ecuador y Colombia "por las graves afectaciones generadas, las millonarias pérdidas económicas sufridas durante estos días y por las consecuencias que estas decisiones puedan seguir ocasionando en el futuro".

Asimismo, añadió que la movilización pacífica ha dejado avances. Entre ellos, la reunión con Cancilleres y otras autoridades en Bogotá y la convocatoria a una reunión en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

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