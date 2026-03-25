Vicecancilleres de Ecuador y Colombia resuelven continuar diálogo político y cooperación

Los vicecancilleres de Ecuador, Alejandro Dávalos, y de Colombia, Juana Castro, resolvieron continuar con el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y la confianza mutua.

Las delegaciones sostuvieron una reunión de trabajo en formato virtual, para abordar el estado de la relación bilateral en materia de seguridad, control fronterizo, comercio, transporte, energía y cooperación judicial.

El diálogo contó con la facilitación del Secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez.

En un comunicado conjunto publicado en las cuentas oficiales de las cancillerías de Ecuador y Colombia se resaltó que durante el encuentro, las delegaciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando para avanzar en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Además, se incluyó la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional.