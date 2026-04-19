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Ecuador

Accidente entre bus y camión deja 11 heridos y provoca congestión en vía a la Costa

Un choque entre un bus y un camión en la vía a la Costa dejó 11 heridos y generó congestión vehicular.

Debido al siniestro de tránsito en Cerecita, vía a la Costa, se registra congestión vehicular en el sector.

Coordinación Zonal 5 y 8

Autor

Tamara López

Actualizada:

19 abr 2026 - 12:13

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Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado en el sector de Cerecita, en la vía a la Costa, en Guayaquil, dejando al menos 11 personas heridas

El hecho involucró a un bus interprovincial y un camión, según reportes preliminares de organismos de emergencia.

Choque y atención de la emergencia  

De acuerdo con la información inicial, el bus perdió pista y posteriormente colisionó con el vehículo pesado

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos y evaluar la situación, en una vía donde este tipo de siniestros se han registrado en ocasiones anteriores.

Tránsito afectado  

El ECU 911 informó que, debido al accidente, se registra congestión vehicular en el sector, lo que fue evidenciado a través de cámaras de videovigilancia

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución mientras se realizan las labores en la zona.

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