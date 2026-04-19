Moisés Caicedo renueva con Chelsea y consolida su protagonismo en el club

Moisés Caicedo renueva su contrato con el Chelsea hasta 2033

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo firmó un nuevo contrato con el Chelsea FC, en una apuesta del equipo por mantener a uno de sus jugadores más influyentes.

El anuncio se dio a conocer a través de los canales oficiales del club, acompañado de una entrevista exclusiva tras la firma.

Consolidación en la Premier League

Medios deportivos internacionales destacan que Caicedo se ha afianzado como titular en el mediocampo del Chelsea, siendo clave en tareas defensivas y de recuperación.

Su rendimiento ha sido determinante en la estructura del equipo, especialmente por su capacidad para equilibrar el juego y recuperar balones en zonas críticas.

Confianza del club

La renovación refleja la confianza del club en el futbolista ecuatoriano, considerado una pieza estratégica en el proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Desde su llegada a la Premier League, Caicedo ha sido reconocido por su regularidad, intensidad y lectura táctica dentro del campo.

Proyección internacional

Con este nuevo acuerdo, el jugador apunta a consolidarse aún más en el fútbol europeo y mantener su protagonismo tanto en su club como en la selección ecuatoriana.

El propio Caicedo señaló en la entrevista que su objetivo es seguir creciendo y aportar al equipo en cada competencia.