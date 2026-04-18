Siniestro en vía a Baltra deja un muerto en Santa Cruz, Galápagos
Accidente múltiple en Galápagos deja un fallecido y varios heridos.
Siniestro de transito isla Santa Cruz, Galápagos.
Diego Añazco
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Actualizada:
18 abr 2026 - 20:54
La tarde de este sábado se registró un accidente de tránsito múltiple entre dos camionetas y un bus en la vía hacia Baltra, en la isla Santa Cruz, Galápagos.
El siniestro dejó una persona fallecida y varios heridos, según reportes preliminares.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladar a los afectados a casas de salud cercanas.
Por su parte, la Policía Nacional del Ecuador realiza las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.
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