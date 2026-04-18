Siniestro en vía a Baltra deja un muerto en Santa Cruz, Galápagos

La tarde de este sábado se registró un accidente de tránsito múltiple entre dos camionetas y un bus en la vía hacia Baltra, en la isla Santa Cruz, Galápagos.

El siniestro dejó una persona fallecida y varios heridos, según reportes preliminares.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladar a los afectados a casas de salud cercanas.

Por su parte, la Policía Nacional del Ecuador realiza las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.