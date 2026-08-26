Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

El contenedor de un tráiler cayó sobre una camioneta en la vía a la Costa; una persona atrapada

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la vía a la Costa.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a una persona que quedó atrapada

Bomberos Guayaquil

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

26 ago 2026 - 06:18

Unirse a Whatsapp

Un contenedor de un tráiler cayó sobre una camioneta durante un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este miércoles 26 de agosto en la vía a la Costa, en Guayaquil

Siniestro ocurrió cerca de una gasolinera

El siniestro se registró pasando la primera gasolinera Primax, cerca del primer retorno y en sentido hacia Chongón

Por causas que aún no han sido detalladas, un tráiler terminó sobre una camioneta y el contenedor cayó sobre el vehículo.

Organismos de socorro se movilizaron hasta el lugar para atender la emergencia y trabajar en la liberación de la persona atrapada

Contenedor de tráiler cae sobre una camioneta y deja una persona atrapada

ATM

Equipos de emergencia trabajan en la liberación de una persona que quedó atrapada

Cupsfire

El vehículo pesado perdió estabilidad y terminó sobre la camioneta

Cupsfire

Hasta las 06:15, no se han informado detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

La emergencia generó la movilización de equipos de rescate en este tramo de la vía a la Costa. 

Te puede interesar