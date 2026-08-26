El contenedor de un tráiler cayó sobre una camioneta en la vía a la Costa; una persona atrapada
Un fuerte siniestro de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la vía a la Costa.
Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a una persona que quedó atrapada
Bomberos Guayaquil
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Actualizada:
26 ago 2026 - 06:18
Un contenedor de un tráiler cayó sobre una camioneta durante un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este miércoles 26 de agosto en la vía a la Costa, en Guayaquil.
Siniestro ocurrió cerca de una gasolinera
El siniestro se registró pasando la primera gasolinera Primax, cerca del primer retorno y en sentido hacia Chongón.
Por causas que aún no han sido detalladas, un tráiler terminó sobre una camioneta y el contenedor cayó sobre el vehículo.
Organismos de socorro se movilizaron hasta el lugar para atender la emergencia y trabajar en la liberación de la persona atrapada.
Hasta las 06:15, no se han informado detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.
La emergencia generó la movilización de equipos de rescate en este tramo de la vía a la Costa.
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