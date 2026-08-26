Emotivo gesto de Gonzalo Plata con una hincha de Flamengo

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata compartió un emotivo momento con una hincha de Flamengo que atraviesa un delicado momento de salud. El hecho ocurrió en Brasil, la noche del martes 25 de agosto de 2026.

La visita del Tricolor a la casa de salud, en la que se encuentra la aficionada, quedó registrada en un video que rapidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se muestra al ecuatoriano saludar y tomarse fotos con la mujer, quien se encuentra en una camilla de hospital.

Gonzalo Plata atraviesa un momento de consolidación y regularidad competitiva con el Flamengo durante la temporada 2026. El atacante tricolor se ha ganado la confianza del cuerpo técnico liderado por Leonardo Jardim, acumulando minutos clave tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores.

En este último certamen, Plata fue parte importante del plantel que recientemente aseguró su clasificación a los cuartos de final, tras superar en la llave de octavos al Cruzeiro con un global de 3-2.