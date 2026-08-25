Una persona fue atropellada en la Av. Naciones Unidas, al norte de Quito.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este martes 25 de agosto de 2026 en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó un atropello cerca de las 08:22 , en el sector de La Carolina.

El incidente ocurrió exactamente en la intersección de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la capital.

Cierres viales y tráfico en La Carolina

Debido a la emergencia, las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo de la avenida Naciones Unidas , en sentido este-oeste .

Personal de la AMT acudió al lugar para gestionar el tránsito y evitar mayor congestión en la zona, mientras se atiende la novedad.

Atención a la víctima

De acuerdo con el informe preliminar, en el siniestro está involucrada una motocicleta.

Una persona resultó herida y recibe valoración por parte de las unidades de salud que asistieron al sitio.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternativas mientras concluyen los trabajos de asistencia.