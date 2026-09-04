Accidente de tránsito en Latacunga deja un policía fallecido y dos uniformados heridos

Un policía falleció en un accidente de tránsito mientras se trasladaba con otros unifromados a la cárcel de Cotopaxi.

Un servidor policial falleció y otros dos resultaron heridos en un choque registrado la madrugada de este viernes, 4 de septiembre de 2026, en la vía E35, en el sector del Fuerte Militar Patria, en Latacunga.

El accidente ocurrió a las 04:33 cuando los agentes se movilizaron hacia el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Cotopaxi para la formación del primer turno.

Un camión involucrado

De acuerdo con el reporte policial a la que tuvo acceso Teleamazonas.com, las víctimas viajaban en un automóvil plateado.

El vehículo colisionó contra un camión , el cual registró huellas de impacto frontal.

La vía E35 permaneció cerrada mientras los organismo atendía el accidente de tránsito.

Al llegar los socorristas, encontraron sin vida al policía Adonis Jair Borja Herrería, quien vestía prendas policiales tipo camuflaje.

El camión involucrado se encontraba abandonado a unos 15 metros del lugar del siniestro sin ocupantes en su interior.

Estado de los policías heridos

Las ambulancias del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud se trasladaron de urgencia a dos agentes hacia el Hospital General de Latacunga.

Los médicos de turno confirmaron que ambos presentan traumatismos corporales y permanecen ingresados en la casa de salud bajo observación médica.

Personal de socorro y tránsito acudieron al sitio para brindar la atención en la vía Latacunga-Quito.

Procedimiento en la vía

Personal del SIAT, Medicina Legal y agentes de tránsito acudieron al punto para realizar el levantamiento del cadáver.

Los agentes especializados realizaron peritajes técnicos y el retiro de los vehículos implicados.

El ECU 911 informó que el paso por la carretera Latacunga-Quito se mantuvo parcialmente habilitado.