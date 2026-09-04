Guayaquil: Hombre usa una tarjeta bancaria como teléfono durante operativo de tránsito

Un video grabado durante un control de alcohol en Guayaquil se volvió viral en redes sociales al mostrar a un hombre que parece hablar por teléfono, pero en su mano tenía una tarjeta bancaria.

El hecho ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre, cuando agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizaron un operativo para controlar el consumo de alcohol entre conductores. El procedimiento se desarrolló en la salida del túnel Santa Ana, en Guayaquil.

Durante el control, los agentes detuvieron un vehículo y revisaron el estado del conductor y de las personas que viajaban en el automotor. Los ocupantes descendieron del vehículo mientras se realizaba el procedimiento.

Video se viralizó en redes sociales

Un fragmento del procedimiento comenzó a circular en redes sociales este viernes 4 de septiembre. En las imágenes aparece un hombre fuera del vehículo que parece hablar por teléfono.

Al observar con mayor detalle, se aprecia que el objeto que llevaba en la mano era una tarjeta bancaria y no un teléfono celular. En el video incluso se escucha a una persona decir: “Pero mira si has marcado bien”.

ATM aclara quién era el hombre del video

Tras la difusión de las imágenes surgieron varias versiones en redes sociales. Algunas publicaciones aseguraban que el hombre era el conductor y que había sido detenido por manejar aparentemente en estado de ebriedad.

Sin embargo, la ATM precisó a diario El Universo, que el hombre que aparece en el video no era el conductor, sino uno de los acompañantes.

La escena generó comentarios y reacciones en redes sociales debido a la forma en que el hombre manipulaba la tarjeta, aparentemente como si fuera un celular.