Choque frontal y volcamiento dejan dos heridos en el redondel de Miraflores, en Cuenca
Dos personas resultaron heridas y el tránsito fue desviado. Siniestro ocurrió en la avenida De las Américas.
Cierre vial en la av. De las Américas tras aparatoso accidente de tránsito en Cuenca
ECU 911
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Actualizada:
04 sep 2026 - 16:08
Un aparatoso siniestro de tránsito ocurrió la tarde de este viernes 4 de septiembre en la avenida De las Américas, en el sector del redondel de Miraflores, en Cuenca.
El siniestro se registró alrededor de las 14:35 en la avenida De las Américas y Escaleras, frente al Templete de Miraflores, en el sur de la ciudad.
Según la información preliminar, uno de los vehículos perdió pista, se volcó y posteriormente se produjo un choque frontal.
Dos personas resultaron heridas
Tras la emergencia, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca y unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De acuerdo con la información proporcionada por las entidades que atendieron el hecho, dos personas resultaron heridas.
Cierre vial en el sector de Miraflores
La Empresa Pública de Movilidad (EMOV) informó sobre el cierre de la avenida De las Américas, en el tramo ubicado frente al Templete de Miraflores, mientras se atendía el siniestro.
Los vehículos que circulan desde el sur de Cuenca son desviados por la calle Armenillas, con dirección hacia el Barrial Blanco.
Se recomienda a los conductores tomar en cuenta este desvío mientras se mantiene el cierre en el sector.
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