El Niño en Ecuador: ocho provincias tienen mayor riesgo para infraestructura de agua y saneamiento

Expertos analizan infraestructuras de distribución de agua ante la llegada de El Niño.

La llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027 pone bajo vigilancia cientos de sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos en Ecuador. Ocho provincias han sido identificadas con una mayor susceptibilidad a inundaciones y movimientos de masa.

Se trata de Manabí, El Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Santa Elena, Zamora Chinchipe y Loja, de acuerdo con mapas y simulaciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), informó el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE).

El análisis se desarrolla en medio de la alerta roja declarada a escala nacional por la presencia de El Niño y busca anticipar posibles afectaciones a servicios básicos, particularmente el abastecimiento de agua y el saneamiento.

1 360 infraestructuras están bajo análisis por El Niño

Según el MAE, hasta este viernes 4 de septiembre de 2026 se analizaron 1 360 infraestructuras hídricas y de gestión de residuos distribuidas en el país.

La revisión incluye:

606 plantas de tratamiento de agua potable (PTAP)

568 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

174 rellenos sanitarios

7 presas

5 derivadoras

La evaluación busca determinar los riesgos que podrían enfrentar estas instalaciones ante inundaciones, deslizamientos y otros eventos relacionados con la temporada.

Una afectación a este tipo de infraestructura puede comprometer no solo la disponibilidad de agua potable, sino también el tratamiento de aguas residuales y la gestión de desechos en las poblaciones afectadas.

177 municipios deben presentar planes frente a El Niño

Otro de los frentes de preparación involucra directamente a los gobiernos municipales.

El Ministerio del Ambiente y Energía solicitó a 86 municipios de la Costa y 91 de la Sierra, es decir, a 177 gobiernos locales, que presenten sus planes de acción y detallen las medidas preventivas y de respuesta previstas frente a los posibles efectos de El Niño 2026-2027.

También se realiza un seguimiento a los proyectos provinciales de dragado y desazolve de ríos en las áreas consideradas más susceptibles.

La prioridad, según el Ministerio, está en los sectores situados entre los 0 y 1 500 metros sobre el nivel del mar.

Plantas móviles para reforzar el abastecimiento de agua

El plan contempla además disponer de equipos móviles en caso de que sea necesario reforzar el abastecimiento de agua potable.

El MAE informó que, en coordinación con la Cámara Ecuatoriano Británica, se gestionan cuatro unidades móviles para producir agua potable, que serían facilitadas por Hydro Industries Limited.

Cada equipo tiene capacidad para producir 60 metros cúbicos diarios, por lo que las cuatro unidades alcanzarían conjuntamente los 240 metros cúbicos de agua por día, de operar a su capacidad indicada.

También existe coordinación con actores humanitarios y organismos de cooperación mediante el Clúster WASH de Unicef Ecuador, especializado en agua, saneamiento e higiene, para identificar posibles necesidades durante la emergencia.

La prevención frente a El Niño no se limita a las inundaciones. El Ministerio también informó que mantiene seguimiento sobre el estado de los sistemas de agua potable y las necesidades que puedan aparecer ante incendios forestales asociados a las condiciones del fenómeno climático.