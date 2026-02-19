Acuerdo del Ministerio de Salud implementa nueva organización territorial institucional

Un Acuerdo expedido por el Ministerio de Salud Pública en Ecuador (MSP) implementa una nueva organización territorial institucional con 153 unidades desconcentradas a nivel nacional.

El extenso documento fechado el 13 de febrero se hizo público este jueves 20 y en él se detalla los 5 artículos que contiene, junto a tres disposiciones generales, seis transitorias y una derogatoria.

Además, con un análisis de la situación actual establece el rol de las unidades desconcentradas a nivel provincial y los criterios para las direcciones provinciales del MSP, junto con la propuesta de reorganización territorial.

Entre los puntos destacados de los artículos del Acuerdo están que las disposiciones del acuerdo son de aplicación obligatoria para los órganos del nivel central del MSP y todas las unidades desconcentradas que incluye las Direcciones Provinciales y las Oficinas Técnicas.

Con esta reorganización el Ministerio de Salud Pública contará con un total de 153 unidades desconcentradas, distribuidas en 24 Direcciones Provinciales, una por cada provincia del país, y 129 Oficinas Técnicas.

Así queda sin efecto la estructura anterior conformada por nueve Coordinaciones Zonales y 92 Direcciones Distritales.