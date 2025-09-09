La pista del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil estará cerrada durante seis días

La repavimentación de la pista del Aeropuerto de Guayaquil se realizará en dos fases en septiembre del 2025

La pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil cerrará durante seis días en septiembre del 2025 para realizar trabajos de repavimentación. Así lo dio a conocer el Municipio del Puerto Principal.

La repavimentación de la pista se ejecutará en dos fases y los cierres afectarán las operaciones aéreas de vuelos nacionales e internacionales en las siguientes fechas:

El primer cierre programado previsto será desde el martes 16 de septiembre del 2025, a las 09:00 , hasta el jueves 18 de septiembre , a las 12:00 .

El segundo cierre será desde el martes 23 de septiembre, a las 09:00, hasta el jueves 25 de septiembre, a las 12:00.

“La pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo entra en una fase de mantenimiento preventivo para garantizar que las operaciones aéreas de la ciudad se mantengan bajo estándares internacionales de seguridad y competitividad”, señaló la Alcaldía de Guayaquil.

El plan de mantenimiento es ejecutado por la concesionaria TAGSA y cuenta con la autorización de la Dirección General de Aviación Civil y es supervisado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

Los cierres fueron notificados con anticipación a través de un NOTAM o aviso a los aviadores y canales oficiales. “Esto permite a aerolíneas y pasajeros organizar sus itinerarios”, señaló el Cabildo.