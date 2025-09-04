Vuelos en el aeropuerto de Quito se reprogramarán el sábado 6 de septiembre; ¿por qué?

Tomada de la web del Aeropuerto de Quito

El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se encuentra en el sector de Tababela.

La Corporación Quiport informó que, el sábado 6 de septiembre del 2025, se realizará un cierre programado de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El objetivo es ejecutar trabajos preventivos de mantenimiento.

Las operaciones aéreas estarán suspendidas entre las 02:00 y las 14:00. En cambio, la terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad.

Por los trabajos de mantenimiento se reprogramarán 24 vuelos nacionales e internacionales, el sábado 6 de septiembre.

Quiport recomienda a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea el estado actualizado de su vuelo. El detalle de los vuelos reprogramados los puede consultar en el siguiente documento:

También se suspenderán las operaciones aéreas los sábados 13 y 20 de septiembre del 2025, de 02:00 a 14:00. Según Quiport, se seleccionó los sábado pues son los días con menor tráfico aéreo.

Según el Aeropuerto de Quito, los trabajos de mantenimiento "son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones y evitar cierres de emergencia por mantenimiento correctivo".

Además, dijo que la programación de cierres ha sido coordinada y aprobada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).