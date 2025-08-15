Senae alerta de una página falsa que cobra por llenar el formulario para viajeros en Ecuador

El Formulario de Registro Aduanero debe ser presentado por los viajeros que ingresan o salen de Ecuador

La presentación obligatoria del Formulario de Registro Aduanero para viajeros en Ecuador rige desde julio del 2025. Este documento se llena en línea y esto ha provocado una alerta de estafa.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) advirtió a los ecuatorianos y extranjeros que una página falsa está cobrando por llenar el documento obligatorio para personas con bienes sujetos a declaración por un valor igual o superior a 10 000 dólares.

La entidad recordó que el formulario es totalmente gratuito. Además, solo se puede realizar a través de la página de la Senae y se podrá presentar en formato físico de forma excepcional.

¿Cómo denunciar esta estafa?

En el portal falso se explica el proceso para obtener el documento obligatorio que permite ingresar o salir del país. Además solicitan información personal (nombres, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono), y del viaje.

Los ciudadanos que cayeron en esta forma de estafa pueden denunciar en el siguiente link: https://www.aduana.gob.ec/atencion-al-usuario/formulario-de-denuncias/.

En este espacio tendrá acceso al 'Formulario de Denuncia', que puede se llenado de forma anónima o identificándose. También permite adjuntar documentos (fotos o archivos) que puedan servir como evidencia para la investigación.

¿Quiénes y cómo deben llenar el formulario?

La presentación del Formulario de Registro Aduanero es obligatorio para todos los viajeros nacionales o extranjeros que ingresen o salgan de Ecuador. Este documento se obtiene en la página de la Senae o a por el siguiente link: https://ow.ly/woLk50WlkZ0

En caso de ingresar al país, los viajeros deben declarar los bienes tributables con los que llega. Es decir, propiedad privada o bienes de uso personal que no tienen fines comerciales, como computadoras, teléfonos celulares, entre otros.

Además, debe declarar en caso de ingreso de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador (cheques, letras de cambio, etc.), metales y piedras preciosas, cuyo valor sea igual o superior a 10 000 dólares, o su equivalente en otra moneda.

Mientras que en caso de salida del país se debe indicar si lleva dinero en efectivo, cheques, letras de cambio, metales, piedras preciosas u otros objetos cuyo valor sea igual o superior a los 10 000 dólares.

La medida busca prevenir el lavado de activos y combatir la evasión fiscal. Por ello, el formulario deberá llenarse tres días antes del viaje por vía aérea, marítima o terrestre. El sistema entrega un código QR que deberá presentarse en el punto de control migratorio.