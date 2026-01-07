El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, responde a Contraloría 'nos vemos en los tribunales'

La Contraloría General del Estado emitió un comunicado este miércoles 7 de enero del 2026. Allí se informó que el examen especial relacionado con los procesos de contratación vinculados a hospitales en Azuay se "encuentra en ejecución, conforme a las atribuciones que le confiere la normativa vigente".

En su texto, la Contraloría detalló que "en el marco del debido proceso, el 30 de diciembre de 2025 se comunicaron a los sujetos de control los resultados provisionales, los cuales no constituyen un pronunciamiento definitivo, sino una etapa del procedimiento que permite a los servidores públicos, entidades auditadas y relacionados presentar sus descargos y documentación de respaldo, en ejercicio de su derecho a la defensa"

Esto generó la reacción del alcalde de Cuenca, Cristian Zurita. A través de la red social X, Zamora respondió: "Yo tampoco toleraré sus inherencias y persecuciones, nos vemos en los tribunales. Vengan y auditen lo que es, dejen de ser caja de resonancia de los actores políticos, disimulen. Yo también les rechazo de manera más categórica todavía", respondió.

La Contraloría cerró su comunicado y dijo que "rechaza de manera categórica cualquier acto de intimidación o presión indebida hacia los auditores y servidores, y reafirma que no tolerará conductas que atenten contra la ética, la legalidad y la función pública. Su labor de control se ejerce con independencia, transparencia y firmeza, en defensa de los recursos públicos y de la confianza de la ciudadanía, reservándose el derecho de iniciar las acciones que, en el marco de la ley, le correspondan".