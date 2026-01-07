El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, responde a Contraloría 'nos vemos en los tribunales'
La Contraloría General del Estado emitió un comunicado sobre los procesos en Azuay. Esto generó la reacción del Alcalde de Cuenca.
El alcalde Cristian Zamora respondió a la Contraloría General del Estado
07 ene 2026 - 21:41
La Contraloría General del Estado emitió un comunicado este miércoles 7 de enero del 2026. Allí se informó que el examen especial relacionado con los procesos de contratación vinculados a hospitales en Azuay se "encuentra en ejecución, conforme a las atribuciones que le confiere la normativa vigente".
En su texto, la Contraloría detalló que "en el marco del debido proceso, el 30 de diciembre de 2025 se comunicaron a los sujetos de control los resultados provisionales, los cuales no constituyen un pronunciamiento definitivo, sino una etapa del procedimiento que permite a los servidores públicos, entidades auditadas y relacionados presentar sus descargos y documentación de respaldo, en ejercicio de su derecho a la defensa"
Esto generó la reacción del alcalde de Cuenca, Cristian Zurita. A través de la red social X, Zamora respondió: "Yo tampoco toleraré sus inherencias y persecuciones, nos vemos en los tribunales. Vengan y auditen lo que es, dejen de ser caja de resonancia de los actores políticos, disimulen. Yo también les rechazo de manera más categórica todavía", respondió.
La Contraloría cerró su comunicado y dijo que "rechaza de manera categórica cualquier acto de intimidación o presión indebida hacia los auditores y servidores, y reafirma que no tolerará conductas que atenten contra la ética, la legalidad y la función pública. Su labor de control se ejerce con independencia, transparencia y firmeza, en defensa de los recursos públicos y de la confianza de la ciudadanía, reservándose el derecho de iniciar las acciones que, en el marco de la ley, le correspondan".
