Contraloría General y el Alcalde de Cuenca, Christian Zamora, enfrentados por un proceso

El alcalde de Cuenca, Christian Zamora, y la Contraloría General del Estado enfrentados por un informe por la compra de un auto.

La Contraloría General del Estado (CGE) rechazó las declaraciones del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, al considerar que sus pronunciamientos constituyen actos de ‘desacreditación e intimidación’ hacia la institución y su personal

La confrontación empezó a partir de un informe emitido por Contraloría. Allí se determinó sanciones e indicios de responsabilidad penal contra el alcalde Zamora, por la compra de un carro blindado, provocó una disputa entre ambas autoridades.

El alcalde Zamora rechazó el informe. En redes sociales arremetió contra los auditores de la Contraloría. Los acusó de ‘ineptitud’ y criticó las conclusiones de los informes que señalaron multas administrativas por 63 550 dólares por procesos de contratación en el periodo de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2024.

A través de redes sociales, Zamora publicó un mensaje en contra de la entidad. “La Contraloría General del Estado rechaza categóricamente las expresiones de descalificación e intimidación emitidas públicamente por el alcalde de Cuenca contra esta institución y sus funcionarios”.

También defendió la compra del vehículo y desestimó los comentarios de los auditores: “Según esos auditores no ha habido los “suficientes estudios técnicos para justificar”. Allá ustedes con lo que crean que es suficiente”.

“Quizá a ustedes auditores, enviados por disposiciones políticas, no les espera nadie en casa, a mí sí y sobre todo la ciudad que la hemos transformado y me respalda, para su pena, casi 9 de cada 10”, anunció Zamora quien calificó como ‘hostigamientos’ los informes de la Contraloría, y les advirtió que en casos futuros: “yo tengo unas sorpresas grabadas”.

La Contraloría señaló que “ante estos hechos, el organismo de control iniciará las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad de sus servidores y garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente”.

A través de un comunicado, la entidad estatal también dejó en claro la propuesta. “La Contraloría recuerda que su labor de control es técnica, imparcial y se rige estrictamente por las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley. Ningún tipo de presión alterará el cumplimiento de los exámenes efectuados para garantizar el correo uso de los recursos públicos”, manifestó.