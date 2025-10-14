Alcaldía de Otavalo anuncia primeros acuerdos entre líderes indígenas y Gobierno Nacional

Los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional alcanzaron los primeros acuerdos este martes 14 de octubre del 2025. Así lo anunció la Alcaldía de Otavalo en un comunicado.

Estos concensos se consiguieron tras una "jornada de intensas gestiones y diálogos" en medio de disturbios y enfrentamientos en Otavalo, provincia de Imbabura.

"Se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón. Convencidos de que el diálogo es el único camino a la paz, se ha escuchado la voz digna y altiva de nuestro pueblo para que sus propuestas sean analizadas", señaló la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta.

Además se confirmó que siete jóvenes y dos adultos mayores, que fueron detenidos este martes en medio de las protestas, regresaron con sus familias esta noche.

Las mesas de diálogo continuarán el miércoles 15 de octubre para analizar los planteamientos presentados al Gobierno de Daniel Noboa.

Comunicado de Alcaldía de Otavalo Redes Sociales

El anuncio de un primer acuerdo se realiza después de los fuertes enfrentamientos que se registraron este martes en Otavalo, después de que un convoy humanitario ingresó en la ciudad, sitiada por manifestantes desde hace 23 días en el marco de un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

La Conaie denunció una fuerte represión y presentó videos donde se observa el uso de gran cantidad de gas lacrimógeno y personas heridas por parte de las fuerzas del orden.

Mientras que las fuerzas del orden han denunciado agresiones a los uniformados y el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que en el trayecto del convoy vieron vehículos quemados. También señaló que en varios sectores los manifestantes han apilado adoquines que han retirado de las vías "para atacar con eso".