'Hemos ganado en zonas donde dicen que oprimimos'; Noboa se pronuncia por paro de la Conaie

El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) este martes 14 de octubre del 2025 en un evento en Guayas donde entregó beneficios al pueblo montubio.

“Nuestro Gobierno no se detendrá hasta alcanzar la meta. Avanzaremos siempre abiertos a dialogar con la gente que quiere trabajar y no con aquellos que quieren destruir a la democracia con odio y violencia”, dijo el Presidente.

Eso en referencia al paro de los movimientos sociales y organizaciones indígenas que ya cumplen 22 días, con epicentro en Imbabura, en el norte del país. Este martes se registró un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza pública. Según reportes preliminares, hay 22 heridos y 10 detenidos en la protesta en Otavalo.

El presidente Noboa también indicó que en los últimos días mantuvo reuniones con Embajadores de Naciones Unidas y de la Unión Europea para mostrarles datos del apoyo con el que llegó al poder.

Según dijo, hay la intención de un grupo de personas de “establecer una mala imagen” de su Gobierno. Por lo que recalcó que llegó al poder con el apoyo de provincias en las que hay mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y del pueblo montubio.

“Hemos ganado en todas las zonas donde ellos dicen que estamos oprimiendo a la gente, pero ese es el cuento de unos pocos que solo quieren el caos y solo quieren destrucción”, dijo el Mandatario.

Entrega de créditos e inauguración de una escuela

En Guayas, el presidente Noboa, lideró la entrega de una Carta Compromiso por más de 907 mil dólares destinados al financiamiento no reembolsable de 12 subproyectos productivos que beneficiarán a 97 811 habitantes del pueblo montubio, indicó la Presidencia.

Además, se entregaron resoluciones de registro de directivas y resoluciones de vida jurídica, junto con kits agropecuarios y soluciones de mecanización agroproductivas, con el fin de fortalecer el trabajo de las comunidades rurales.

Más tarde, estuvo en la entrega del Centro de Desarrollo Infantil "El Nuevo Ecuador" en Durán, una obra que beneficiará a niñas y niños de 1 a 3 años en situación de vulnerabilidad.

Este nuevo espacio tuvo una inversión cercana a 450 mil dólares y forma parte del fortalecimiento de la política de atención a la Primera Infancia.