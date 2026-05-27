Incendio en un local de motocicletas provoca cierre vial en la av. América

Bomberos trabajan para apagar el fuego en un local de llantas y motocicletas en el norte de Quito.

Un local de venta de llantas y motocicletas se incendió en el norte de Quito la tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito se encuentra en la zona para apagar las llamas. No se reportan víctimas en este incendio estructural.

Cierre parcial en la av. América

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que hay un cierre vial en la av. América y Mañosca, en sentido norte-sur.