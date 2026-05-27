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Quito

Incendio en un local de motocicletas provoca cierre vial en la av. América

Un local de llantas y motocicletas se incendió en la av. América, en el norte de Quito. Hay cierre vial en sentido norte-sur. 

Bomberos trabajan para apagar el fuego en un local de llantas y motocicletas en el norte de Quito.

CBQ.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

27 may 2026 - 17:13

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Un local de venta de llantas y motocicletas se incendió en el norte de Quito la tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026. 

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito se encuentra en la zona para apagar las llamas. No se reportan víctimas en este incendio estructural. 

Cierre parcial en la av. América

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que hay un cierre vial en la av. América y Mañosca, en sentido norte-sur. 

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