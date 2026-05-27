Gobierno destinará USD 108 millones en dos programas de chatarrización

Los vehículos de servicio público podrán acceder al programa de chatarrización.

Más de 2 000 transportistas se beneficiarán de los programas de chatarrización “Nuevo Transporte” y “Eco Retiro” que presentó el Ministerio de Infraestructura y Transporte para modernizar el parque automotor en Ecuador.

Según la entidad, el programa busca retirar de circulación vehículos antiguos que funcionan con diésel y generan contaminación ambiental.

Se prevé destinar más de 108 millones de dólares hasta 2034. De ellos, 25 millones se destinarán a chatarrización hasta diciembre de este 2026. Además, otros 3 millones de dólares servirán para subsidiar tasas de interés de los créditos.

¿Qué vehículos podrán ser chatarrizados?

El programa está dirigido a unidades de transporte público y comercial con más de 17 años de antigüedad, detalló la entidad en un comunicado el martes 26 de mayo de 2026.

Entre los vehículos incluidos están:

Buses

Minibuses

Microbuses

Camiones

Camionetas

Tractocamiones

Furgonetas

La propuesta contempla la chatarrización voluntaria de estas unidades para reemplazarlas por vehículos más modernos y eficientes.

Bonos de hasta USD 23 000

Uno de los principales incentivos del programa será la entrega de bonos de chatarrización de hasta 23 000 dólares a los transportistas.

Además, los transportistas podrán acceder a créditos productivos de BanEcuador con una tasa de interés subsidiada de hasta el 9% anual y hasta siete años de financiamiento para adquirir vehículos nuevos o seminuevos.

El Ejecutivo sostiene que el objetivo del programa es disminuir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial mediante el retiro progresivo de vehículos antiguos que presentan mayores riesgos mecánicos.

La iniciativa también apunta a renovar parte del sistema de transporte público y comercial del país.