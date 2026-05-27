Gobierno destinará USD 108 millones en dos programas de chatarrización
El programa contempla bonos de hasta USD 23 000 y créditos al 9 % para renovar unidades de transporte público y comercial.
Los vehículos de servicio público podrán acceder al programa de chatarrización.
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Actualizado:
27 may 2026 - 16:54
Más de 2 000 transportistas se beneficiarán de los programas de chatarrización “Nuevo Transporte” y “Eco Retiro” que presentó el Ministerio de Infraestructura y Transporte para modernizar el parque automotor en Ecuador.
Según la entidad, el programa busca retirar de circulación vehículos antiguos que funcionan con diésel y generan contaminación ambiental.
Se prevé destinar más de 108 millones de dólares hasta 2034. De ellos, 25 millones se destinarán a chatarrización hasta diciembre de este 2026. Además, otros 3 millones de dólares servirán para subsidiar tasas de interés de los créditos.
¿Qué vehículos podrán ser chatarrizados?
El programa está dirigido a unidades de transporte público y comercial con más de 17 años de antigüedad, detalló la entidad en un comunicado el martes 26 de mayo de 2026.
Entre los vehículos incluidos están:
- Buses
- Minibuses
- Microbuses
- Camiones
- Camionetas
- Tractocamiones
- Furgonetas
La propuesta contempla la chatarrización voluntaria de estas unidades para reemplazarlas por vehículos más modernos y eficientes.
Bonos de hasta USD 23 000
Uno de los principales incentivos del programa será la entrega de bonos de chatarrización de hasta 23 000 dólares a los transportistas.
Además, los transportistas podrán acceder a créditos productivos de BanEcuador con una tasa de interés subsidiada de hasta el 9% anual y hasta siete años de financiamiento para adquirir vehículos nuevos o seminuevos.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo del programa es disminuir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial mediante el retiro progresivo de vehículos antiguos que presentan mayores riesgos mecánicos.
La iniciativa también apunta a renovar parte del sistema de transporte público y comercial del país.
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