COE de Guayaquil se activa y acoge lineamientos frente a eventual fenómeno El Niño

El COE de Guayaquil sesionó este 27 de mayo de 2026 y se activó de forma permanente frente a un posible fenómeno El Niño.

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Guayaquil sesionó este 27 de mayo de 2026, y acogió los lineamientos que emitió la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Tras la declaratoria de alerta amarilla, el COE se mantendrá activo de forma permanente en el cantón para coordinar las acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante los posibles efectos del evento climático.

Representantes de Segura EP y del resto del Municipio, así como de instituciones como Inocar, Inamhi, la Prefectura del Guayas y el Ministerio de Infraestructura y Transporte, participaron en la sesión.

“Existe una alta probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño, aunque su intensidad aún está bajo monitoreo. Sin embargo, el Municipio de Guayaquil se encuentra preparado”, afirmó Alex Anchundia, gerente de Segura EP.

Entre las principales resoluciones, el COE dispuso:

Fortalecer el trabajo con los comités comunitarios.

Implementar los planes de contingencia y los protocolos de actuación de todas las direcciones municipales.

y los protocolos de actuación de todas las direcciones municipales. Reforzar el monitoreo permanente de las amenazas hidrometeorológicas.

de las amenazas hidrometeorológicas. Las instituciones que integran las mesas técnicas deberán ejecutar sus planes de acción y protocolos de respuesta, según la evolución del fenómeno.

Se mantendrá la coordinación permanente con el Gobierno Nacional para el despliegue de maquinaria y la atención de puntos críticos en la red vial y sectores vulnerables.

La Gerencia de Gestión de Riesgos de Segura EP liderará la coordinación, el seguimiento y la evaluación de todas las acciones de las mesas técnicas.

El Municipio mantiene ocho alojamientos temporales, con capacidad para 400 personas, y tiene 26 sitios adicionales identificados para albergar hasta 2.100 personas más.

Además, ha fortalecido a 255 comités comunitarios y ofrece un geoportal actualizado para que la ciudadanía consulte zonas de riesgo.