Israel mata en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás

Israel anunció este miércoles que mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor a mediados de mes, en pleno alto el fuego.

Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.

Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.

En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.

El brazo armado de Hamás confirmó la muerte de Odeh e informó de que esta se produjo en un ataque aéreo de Israel el martes por la noche en Ciudad de Gaza.

Este grupo calificó la muerte del "Jefe del Estado Mayor de las Brigadas Ezedin al Qasam" como "un asesinato cobarde que resultó en su martirio, el de su esposa y sus hijos".

Este miércoles, se celebró el funeral de los cuatro en Ciudad de Gaza, y a él asistieron cientos de personas, constató un periodista de la AFP.

Recordando que a Odeh lo mataron durante la fiesta musulmana del Eid al Adha, Basem Abu Odeh, un primo suyo, dijo a la AFP que el fallecido y su familia "estaban preparados para celebrar el Eid, pero en lugar de eso los sionistas criminales (...) apuntaron contra ellos con misiles".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Odeh fue "enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno".

El ejército israelí afirmó el miércoles por la noche que había "atacado a dos terroristas de alto rango de Hamás en el norte de la Franja de Gaza", y los medios de comunicación israelíes informaron de que el objetivo eran un comandante de brigada de Hamás y un comandante adjunto.

La agencia de defensa civil de Gaza afirmó que siete personas habían muerto y una veintena había resultado herida en este ataque en el centro de la ciudad de Gaza.