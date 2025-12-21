Alerta de calor extremo y alto niveles de radiación en Ecuador hasta el jueves 25 de diciembre

Ecuador tendrá temperaturas de hasta 34°C entre el 21 y 25 de diciembre del 2025.

Ecuador enfrentará altas temperaturas diurnas y niveles extremos de radiación solar ultravioleta hasta el jueves 25 de diciembre del 2025. Las provincias de la Amazonía serán las zonas más afectadas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica temperaturas de hasta 34° centígrados. Estas condiciones meteorológicas tendrán mayor impacto en la Amazonía y se reportarán con menor intensidad en zonas de la Costa y Sierra

De acuerdo al organismo, el calor extremo se debe al ingreso de masas de aire secas en diferentes niveles de la atmósfera, que reduce las lluvias. Este comportamiento climáticos se atribuye al fenómeno de La Ñiña.

Las zonas afectadas son:

Costa (30 -33°C) : Guayas, Los Ríos, El Oro y el sureste de Manabí.

: Guayas, Los Ríos, El Oro y el sureste de Manabí. Sierra (21 - 26°C) : Loja, azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y con menor intensidad Imbabura y Pichincha.

: Loja, azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y con menor intensidad Imbabura y Pichincha. Amazonía (29 - 34°C): Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y con menor intensidad en Napo.

Los días más calurosos serán el domingo 21 y martes 23 de diciembre del 2025 Inamhi

Los días de calor extremo serán el domingo 21 y el martes 23 de diciembre del 2025. Ante este pronóstico climático, los expertos recomiendan: