Más allá de flores y chocolates: 10 regalos originales para sorprender a mamá en su día

Desde escapadas hasta tecnología y hobbies, las opciones se alejan de los regalos tradicionales

Cada año miles de familias ecuatorianas buscan ideas para celebrar el Día de la Madre con un detalle diferente.

Aunque las flores, chocolates y serenatas siguen siendo clásicos, cada vez más personas optan por regalos prácticos, personalizados o relacionados con experiencias.

Las nuevas tendencias señalan que los obsequios vinculados al descanso, el tiempo en familia y los intereses personales son algunos de los más buscados para este domingo 10 de mayo en Ecuador.

Regalos originales para mamá este 2026

Entre las alternativas más populares aparecen desde escapadas de fin de semana y sesiones de spa hasta dispositivos tecnológicos, talleres y artículos personalizados.

Regalo Precio estimado Dónde conseguirlo Día de spa o masajes USD 30 a 120 Hoteles, spas y centros wellness Escapada de fin de semana USD 80 a 300 Airbnb, hosterías y agencias Joyas personalizadas USD 25 a 150 Joyerías y emprendimientos Kindle o lector digital USD 120 a 220 Tiendas tecnológicas y online Smartwatch USD 60 a 350 Locales de tecnología Curso o taller de hobbies USD 20 a 100 Academias y plataformas virtuales Sesión de fotos familiar USD 50 a 180 Fotógrafos independientes Audífonos inalámbricos USD 25 a 200 Tiendas de electrónica Cena experiencial o brunch USD 20 a 100 Restaurantes y hoteles Caja personalizada con recuerdos USD 15 a 80 Emprendimientos y tiendas online

Experiencias y bienestar marcan tendencia

Las experiencias compartidas aparecen entre las opciones más buscadas para este Día de la Madre.

Viajes cortos, desayunos especiales y actividades familiares toman fuerza frente a los regalos tradicionales.

También crece la demanda de productos tecnológicos y artículos personalizados. Emprendimientos locales ofrecen desde joyería grabada hasta cajas con fotografías, cartas y recuerdos familiares.

En redes sociales y plataformas de comercio electrónico, las búsquedas relacionadas con regalos útiles y personalizados aumentan durante la semana previa a la celebración.

Especialistas en delivery recomiendan tomar en cuenta los gustos y actividades favoritas de cada mamá antes de elegir un regalo.

La tendencia apunta a detalles relacionados con descanso, tiempo de calidad y experiencias memorables.

En Ecuador, centros comerciales, restaurantes, hoteles y emprendimientos han lanzado promociones especiales para este fin de semana por el Día de la Madre 2026.