Pasaporte de Museos en Quito: Paso a paso para obtenerlo gratis y ganar premios

El pasaporte de museos es gratuito y tiene la posibilidad de ganar premios.

¡A descubrir Quito! Un pasaporte permitirá a los ciudadanos visitar museos de las ciudad y participar por premios.

La Carita de Dios contará con más de un centenar de actividades en 26 museos y espacios culturales.

El objetivo de esta iniciativa es que más personas visiten los museos de Quito.

Para mayo estará disponible la visita de 13 museos. Mientras que los otros 13 estarán disponibles entre junio, julio y agosto, durante el verano de las artes.

Además de la satisfacción de conocer Quito, su historia, tradiciones y secretos, esta actividad contará con premios que serán sorteados entre quienes completen los 13 destinos del mes.

Paso a paso para obtener el pasaporte de museos

El pasaporte de los museos de Quito es completamente gratis. Se solicita en línea y se retira en las taquillas del Museo del Carmen Alto, el Museo de la Ciudad y el Centro de Arte Contemporáneo.