¿Cuánto gana por hora en Ecuador?; use la calculadora del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo tiene una calculadora para saber cuánto se gana por hora en Ecuador

El Ministerio del Trabajo cuenta con una herramienta digital que permite a los ciudadanos calcular cuánto gana por cada hora de trabajo en Ecuador.

La calculadora está disponible en una plataforma web y busca facilitar que los trabajadores conozcan de forma rápida el valor aproximado de su remuneración por cada hora laborada.

Esa herramienta incluso permite conocer cuánto gana una persona que trabaja de noche, los fines de semana y feriados, de acuerdo a su salario.

La plataforma funciona de manera sencilla. El usuario solo debe ingresar su sueldo mensual y el sistema realiza automáticamente el cálculo correspondiente.

¿Cómo usar la calculadora?

Ingrese al portal web del Ministerio del Trabajo https://calculadoras.trabajo.gob.ec/valor

del Ministerio del Trabajo https://calculadoras.trabajo.gob.ec/valor Seleccione la opción 'Valor remuneración por hora'.

Digite su salario mensual.

Presione el botón 'Calcular'.

A continuación, un ejemplo de cuánto se gana con un salario básico de 482 dólares en 2026: