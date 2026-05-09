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¿Cuánto gana por hora en Ecuador?; use la calculadora del Ministerio de Trabajo

El Ministerio del Trabajo tiene una herramienta para calcular cuánto gana por hora, incluso el trabajo nocturno, fines de semana y feriados.

El Ministerio de Trabajo tiene una calculadora para saber cuánto se gana por hora en Ecuador

Freepik

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

09 may 2026 - 08:00

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El Ministerio del Trabajo cuenta con una herramienta digital que permite a los ciudadanos calcular cuánto gana por cada hora de trabajo en Ecuador.  

La calculadora está disponible en una plataforma web y busca facilitar que los trabajadores conozcan de forma rápida el valor aproximado de su remuneración por cada hora laborada. 

Esa herramienta incluso permite conocer cuánto gana una persona que trabaja de noche, los fines de semana y feriados, de acuerdo a su salario.

La plataforma funciona de manera sencilla. El usuario solo debe ingresar su sueldo mensual y el sistema realiza automáticamente el cálculo correspondiente.

¿Cómo usar la calculadora?

A continuación, un ejemplo de cuánto se gana con un salario básico de 482 dólares en 2026:

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Cálculo de cuánto se gana por hora en Ecuador con el salario básicoTeleamazonas / Ministerio de Trabajo

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