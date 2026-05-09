Quito: Ferias de adopción de mascotas para este fin de semana

El fin de semana del 9 y 10 de mayo 2026, se realizarán diversas ferias de adopción de mascotas en Quito.

Una de ellas es organizada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Se desarrollará el sábado 9 de mayo, en el Parque Inglés.

Otra de los lugares donde puede asistir para adoptar una mascota es en el Centro de Adopciones Alangasí. Ubicado en las calles Guayacundo e Ilaló.

Tanto el sábado 9, como el domingo 10, sus puertas estarán abiertas 9:00 a 15:00

Recuerde que para adoptar una mascota debe contar con requisitos básicos como cédula de identidad y comprobante de servicios básicos de su domicilio.