Quito: Ferias de adopción de mascotas para este fin de semana
Conozca los lugares donde puede adoptar una mascota este fin de semana.
Perros y gatos se pueden adoptar gratis, en Quito.
Quito Informa
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Fecha de publicación
09 may 2026 - 08:00
El fin de semana del 9 y 10 de mayo 2026, se realizarán diversas ferias de adopción de mascotas en Quito.
Una de ellas es organizada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Se desarrollará el sábado 9 de mayo, en el Parque Inglés.
Otra de los lugares donde puede asistir para adoptar una mascota es en el Centro de Adopciones Alangasí. Ubicado en las calles Guayacundo e Ilaló.
Tanto el sábado 9, como el domingo 10, sus puertas estarán abiertas 9:00 a 15:00
Recuerde que para adoptar una mascota debe contar con requisitos básicos como cédula de identidad y comprobante de servicios básicos de su domicilio.
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