Ecuador tendrá temperaturas y niveles UV muy altos hasta el 4 de septiembre

El Inamhi alertó sobre altas temperaturas en Ecuador del 1 al 4 de septiembre de 2026.

Ecuador afrontará temperaturas elevadas y altos índices de radiación ultravioleta (UV) entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026, según una alerta emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) este lunes 31 de agosto.

Las condiciones serán más intensas durante el 1 y 3 de septiembre, cuando se esperan las temperaturas más altas del período.

¿Dónde hará más calor?

En las regiones Litoral y Amazónica se prevén temperaturas de hasta 35 °C, mientras que en la región Interandina los termómetros podrían superar los 27 °C.

El Inamhi identifica como zonas de mayor riesgo:

Litoral: Guayas, Los Ríos y El Oro.

Guayas, Los Ríos y El Oro. Interandina: Imbabura, Pichincha y Loja.

Imbabura, Pichincha y Loja. Amazonía: sectores del este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

¿Por qué aumentará el calor?

El escenario responde, entre otros factores, a la persistencia de temperaturas elevadas de la superficie del mar frente a las costas ecuatorianas, lo que favorece un ambiente más cálido de lo habitual.

A esto se suma una disminución de la humedad en distintos niveles de la tropósfera.

En la región Interandina, la presencia de vegetación seca podrían incrementar la posibilidad de propagación de incendios forestales.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Las autoridades recomiendan reducir la exposición directa al sol, modificar las actividades intensas al aire libre y mantenerse hidratado.

También se aconseja mantener los espacios del hogar frescos y ventilados y utilizar protección adicional frente a la radiación UV.

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales, se recomienda evitar actividades que puedan producir fuego o chispas en zonas rurales y forestales.

Además, es importante no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en áreas con vegetación. Si se detecta un incendio, la población debe alertar al ECU 911.