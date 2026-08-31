Ecuador registra más de 2 553 incendios forestales en lo que va de 2026

Bomberos de Quito combatieron un incendio forestal registrado en San Vicente de El Quinche.

Ecuador ha registrado 2 553 incendios forestales en lo que va de 2026, según un informe del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) publicado el 29 de agosto.

De un total de 2 570 emergencias reportadas, 2.553 corresponden a incendios forestales y 17 a incendios de interfaz, es decir, aquellos que ocurren en zonas donde áreas de vegetación tienen contacto directo con viviendas, edificaciones o infraestructura.

En conjunto, estos eventos han provocado una afectación aproximada de 15 862 hectáreas de cobertura vegetal.

La Sierra, bajo mayor riesgo

El informe señala que en la región Sierra las condiciones secas y las temperaturas elevadas han incrementado la susceptibilidad a incendios forestales.

"En la Sierra, la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad, déficit de precipitación y cobertura vegetal seca mantiene condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales", señala el informe.

Lluvias y oleajes también provocaron emergencias

Durante agosto, la región Litoral registró cuatro eventos relacionados con lluvias en Los Ríos y Guayas, que dejaron afectaciones puntuales en dos unidades educativas y 11 personas.

Además, entre el 14 y 15 de agosto, se reportaron cinco eventos asociados con oleajes en Esmeraldas y Santa Elena. Estos afectaron a 403 familias y 1 339 personas.

A estos incidentes se suman 12 inundaciones relacionados con aguajes, registrados entre el 13 y el 16 de agosto en Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabí, con afectación a 17 familias.

Sin embargo, los eventos registrados durante agosto responden a una combinación de factores meteorológicos, oceanográficos y estacionales, por lo que el Comité Erfen advierte que no pueden atribuirse de manera directa y generalizada al fenómeno de El Niño.