¿Qué pasará con las clases en la costa durante el fenómeno de El Niño? 

Colegio de Milagro afectado por las lluvias en la región costanera.

Ante las alertas por los daños que podría causar el fenómeno de El Niño en la región costanera, el Ministerio de Educación prepara acciones para garantizar la seguridad de maestros y alumnos.

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que han diseñado un protocolo de contingencia educativo y que las clases serán virtuales solo en los lugares donde la afectación no permita llegar a las unidades eductivas.

Además, aseguró que, siguiendo criterios técnicos de riesgo, han entregado 62 kits de mitigación a las instituciones ubicadas en zonas priorizadas. Los cuales están conformados por:

Bombas succionadoras de agua

Generadores eléctricos

Mangueras de largo alcance

El objetivo es que los planteles puedan reaccionar de forma rapida y oportuna para evacuar el agua que se acumule en las infraestructuras y retomar las clases presenciales lo más pronto posible.

Asimismo, Alcívar aseguró que la cartera de Estado ha intervenido 264 instituciones educativas previo a la llegada de este fenómeno natural. Durante 2026 se han realizado 69.414 simulacros a escala nacional. Además, están programados 25.000 ejercicios adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta de estudiantes, docentes y personal educativo.