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Ecuador

¿Qué pasará con las clases en la costa durante el fenómeno de El Niño? 

El Ministerio de Educación ya prepara acciones frente a las afectaciones que puede provocar el fenómeno de El Niño en la costa. 

Colegio de Milagro afectado por las lluvias en la región costanera.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

31 ago 2026 - 13:29

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Ante las alertas por los daños que podría causar el fenómeno de El Niño en la región costanera, el Ministerio de Educación prepara acciones para garantizar la seguridad de maestros y alumnos. 

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que han diseñado un protocolo de contingencia educativo y que las clases serán virtuales solo en los lugares donde la afectación no permita llegar a las unidades eductivas.

Además, aseguró que, siguiendo criterios técnicos de riesgo, han entregado 62 kits de mitigación a las instituciones ubicadas en zonas priorizadas. Los cuales están conformados por: 

  • Bombas succionadoras de agua
  • Generadores eléctricos
  • Mangueras de largo alcance

El objetivo es que los planteles puedan reaccionar de forma rapida y oportuna para evacuar el agua que se acumule en las infraestructuras y retomar las clases presenciales lo más pronto posible. 

Asimismo, Alcívar aseguró que la cartera de Estado ha intervenido 264 instituciones educativas previo a la llegada de este fenómeno natural. Durante 2026 se han realizado 69.414 simulacros a escala nacional. Además, están programados 25.000 ejercicios adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta de estudiantes, docentes y personal educativo.

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