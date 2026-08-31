¿Qué pasará con las clases en la costa durante el fenómeno de El Niño?
El Ministerio de Educación ya prepara acciones frente a las afectaciones que puede provocar el fenómeno de El Niño en la costa.
Colegio de Milagro afectado por las lluvias en la región costanera.
API
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Actualizada:
31 ago 2026 - 13:29
Ante las alertas por los daños que podría causar el fenómeno de El Niño en la región costanera, el Ministerio de Educación prepara acciones para garantizar la seguridad de maestros y alumnos.
Este lunes 31 de agosto de 2026, la Ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que han diseñado un protocolo de contingencia educativo y que las clases serán virtuales solo en los lugares donde la afectación no permita llegar a las unidades eductivas.
Además, aseguró que, siguiendo criterios técnicos de riesgo, han entregado 62 kits de mitigación a las instituciones ubicadas en zonas priorizadas. Los cuales están conformados por:
- Bombas succionadoras de agua
- Generadores eléctricos
- Mangueras de largo alcance
El objetivo es que los planteles puedan reaccionar de forma rapida y oportuna para evacuar el agua que se acumule en las infraestructuras y retomar las clases presenciales lo más pronto posible.
Asimismo, Alcívar aseguró que la cartera de Estado ha intervenido 264 instituciones educativas previo a la llegada de este fenómeno natural. Durante 2026 se han realizado 69.414 simulacros a escala nacional. Además, están programados 25.000 ejercicios adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta de estudiantes, docentes y personal educativo.
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