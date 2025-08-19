Inamhi alerta de incremento de temperaturas en el día desde el martes 19 de agosto del 2025

Quito será una de las ciudades afectadas por las altas temperaturas desde el 19 de agosto del 2025

Los cambios climáticos en Ecuador continuarán. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi) emitió una alerta de incremento de temperaturas en el día desde el martes 19 al viernes 22 de agosto del 2025.

Estas condiciones meteorológicas se prevén con mayor énfasis en el norte de la región Interandina y de manera ocasional en la Amazonía. Las provincias más afectadas tendrán temperaturas de más de 27°C.

"El incremento de la temperatura responde, entre otros factores, a bajo contenido de humedad en el ambiente, circulación de masas de aire secas e incidencia de sistemas de alta presión", informó el organismo.

Según el Inamhi, Imbabura y Pichincha tienen un alerta de niveles muy altos de calor, mientras que Guayas, Los Ríos, Tungurahua, Cotopaxi, y el centro norte de la Amazonía tendrán temperaturas de 24 a 34°C.

También se advierte que en distintos sectores de la Sierra se presentarán índices de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos en el día, pero en la noche, sobre todo en localidades por encima de los 2 900 metros sobre el nivel del mar, se prevé baja temperatura en la noche.

Para el martes 19 de agosto se prevé un cielo despejado y poco nuboso, incremento de temperatura diurna e indices de radiación elevados en Sierra y Amazonía; mientras que en la Costa presentará cielos con mayor nubosidad.

En Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja se pronostica un calor intenso en la mañana y tarde con temperaturas máximas de 26°C.

Este escenario también se repitirá en la Amazonía, especialmente en Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas y Zamora, pero con temperaturas de hasta 34°C.