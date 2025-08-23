Controlado el incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas en Imbabura

Después de cinco días consecutivos de labores intensas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó este sábado 23 de agosto del 2025 que el fuego ha sido controlado en el Parque Nacional Cotocachi Cayapas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Riesgos detalló que para el control del incendio forestal se contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, Urcuquí, Antonio Ante, Otavalo y Quito. Al momento siguen las actividades de monitoreo, según informó la entidad.

El personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Comunidad también se sumó a las tareas de control en el Parque Nacional. “Gracias a la acción conjunta y oportuna de todas las entidades involucradas, el incendio se encuentra controlado”, informó el organismo.

En las imágenes compartidas por redes se evidenció el impacto del incendio. En un primer balance se calcula que fueron más de 1 400 hectáres afectadas, pero aún se espera el informe final con la cifra oficial.

Para el levantamiento de información se usan varios recursos. Por ejemplo, un dron de los Bomberos de Quito realizó sobrevuelos para la evaluación del estado del incendio y poder verificar si existen líneas de fuego activas. “Estas imágenes serán utilizadas para coordinar las siguientes acciones en el terreno de manera más precisa y segura”, se precisó.