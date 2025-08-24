Un temblor de magnitud 4.5 despertó a Ecuador este domingo 24 de agosto del 2025

El sismo registrado en Ecuador este sábado 16 de agosto del 2025 fue alertado por el instituto Geofísico IG

Un sismo se registró en Ecuador en el amanecer de este domingo 24 de agosto del 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 05:50.

Según el reporte de la entidad, el temblor fue de magnitud 4.5 en la escala de Richter y ocurrió a 96 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 15,96 kilómetros de Alausí, en Chimborazo.

Reportes de usuarios en redes sociales señalan que el sismo se sintió también en provincias de la región sierra. En Guayaquil, por ejemplo, el movimiento se sintió leve, pero con algunos segundos de duración.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamerican.