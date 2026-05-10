La docuserie sobre la vida y carrera de James Rodríguez se estrenará el 21 de mayo

James Rodríguez, símbolo de Colombia, celebra su gol ante Bolivia. La Selección colombiana aseguró su cupo a la Copa del Mundo.

La docuserie sobre la vida del futbolista James Rodríguez se estrenará el próximo 21 de mayo, una producción en la que el jugador del Minnesota United, cuenta su historia en primera persona, informó Netflix.

"Por primera vez Rodríguez cuenta su historia y revela el camino que recorrió para convertirse en un símbolo dentro y fuera de la cancha", señaló la plataforma tras lanzar el tráiler de la serie.

En tres episodios, la serie ‘James’ "traza un viaje íntimo" por los momentos que definieron la carrera del futbolista: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Una mirada cercana a James

La producción, dirigida por Simón Brand, permitirá a los seguidores del deportista de 34 años "entender el recorrido, las decisiones y la mentalidad del ‘10’, y todo lo que los hinchas necesitan ver y conocer" antes de la Copa del Mundo.

Contará además con imágenes inéditas y testimonios de figuras como los colombianos Luis Díaz, Radamel Falcao y David Ospina; el español Sergio Ramos y el brasileño Marcelo.

"Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina la serie revive su gloria, reconoce los retos que lo forjaron y, en su propia voz, entrega un testimonio honesto de su vida", añadió Netflix.