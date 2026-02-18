Ambiente denunció en Fiscalía la muerte de delfín tras maltrato en playa de Crucita

En Crucita, Manabí, un grupo de personas mató a un delfín. Todo quedó grabado en video.

La ministra de Ambiente, Inés Manzano, dispuso la apertura de una investigación para esclarecer los hechos que provocaron la muerte de un delfín que fue maltratado por varias personas en la playa de Crucita, en Manabí, durante el feriado de Carnaval.

Según la funcionaria, el caso ha causado indignación a escala nacional. “Lo que ocurrió no es solo un delito, es una vergüenza. Es una herida en el corazón del Ecuador”, señaló, este miércoles 18 de febrero de 2026.

El animal silvestre fue arrastrado en la playa y posteriormente mutilado y eviscerado por ciudadanos. El hecho ocurrió pese a que habían policías presentes. La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales.

Manzano calificó lo ocurrido como “inaceptable” y aseguró que se investigará tanto a los responsables como a las autoridades que no actuaron para evitar el hecho. “Es una traición a nuestra obligación de proteger la vida”, afirmó.

"Desde el Ministerio de Ambiente hemos ordenado una investigación inmediata. Vamos a identificar a los responsables y también vamos a investigar por qué quienes debían actuar no lo hicieron", señaló la titular de esa Cartera de Estado.

¿Cómo se sanciona este delito?

El Ministerio del Ambiente también confirmó que ya se presentó una denuncia en Fiscalía para esclarecer lo ocurrido. La crueldad contra la fauna silvestre es un delito, sancionado con hasta tres años de prisión.

"Los actos ocurridos en Crucita son un delito que se encuentra tipificado dentro del COIP y puede acarrear penas privativas de libertad de hasta tres años de cárcel", señaló esa entidad.