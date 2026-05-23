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Sociedad

Sancionan con justicia indígena a mujer por presunto robo en Cotopaxi

Mujer fue sometida y castigada con justicia indígena tras presunto robo con escopolamina. 

Mujer fue castigada con justicia indígena en Cotopaxi

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

23 may 2026 - 15:43

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En la provincia de Cotopaxi, una mujer investigada por el presunto delito de robo con escopolamina fue sancionada bajo los rituales y normas de la justicia indígena. 

Tras el hecho, la sospechosa debió enfrentar un tribunal convocado por las autoridades ancestrales de la localidad.

Como parte del "castigo de purificación y escarmiento", se le ordenó caminar por la comunidad semidesnuda y descalza. 

Durante el recorrido, la mujer fue obligada a llevar un bulto pesado sobre su espalda.

¿Qué es la justicia indígena?

La justicia indígena es un procedimiento que está amparado bajo el Artículo 171 de la Constitución del Ecuador y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Las autoridades de las comunidades y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Los castigos aplicados, como el uso de agua fría, ortiga o caminatas largas,  buscan la "purificación espiritual" y la restitución del equilibrio social, no la tortura.

Por lo general, tras la ejecución de las sanciones tradicionales, los sospechosos de delitos mayores son entregados a la Policía o a la Fiscalía para continuar con el proceso penal.

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