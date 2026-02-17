Ciudadanos arrastraron a la orilla a un delfín hallado en playa de Crucita

Ciudadanos rodean a un delfín varado en la Playa de Crucita, en Manabí, mientras manipulan al animal en la orilla durante el feriado.

Un delfín que fue hallado en la Playa de Crucita, parroquia del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, murió luego de que varias personas lo arrastraran hasta la orilla y posteriormente lo abrieran en la zona abdominal en plena playa, en medio del feriado.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo ciudadanos manipularon al cetáceo tras encontrarlo varado. Posteriormente, el animal fue abierto en el vientre, presuntamente con la intención de verificar su estado o extraer algo de su interior, esta acción terminó agravando la situación y provocando su muerte.

Especialistas en fauna marina advierten que cuando un delfín u otro mamífero marino aparece varado, no debe ser tocado ni intervenido por particulares.

El protocolo establece que se debe notificar de inmediato a las autoridades ambientales o a la red de varamientos marinos para que personal capacitado evalúe el estado del animal y determine si puede ser reinsertado al mar o si requiere manejo técnico.

La manipulación inadecuada no solo incrementa el sufrimiento del animal, sino que también puede constituir una infracción ambiental, ya que los cetáceos están protegidos por normativas nacionales e internacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se iniciará una investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido en esta playa del perfil costero manabita.