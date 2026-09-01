Estos son los tres tipos de amenazas que enfrentan las escuelas y colegios por El Niño

Ecuador se encuentra en alerta roja por el fenómeno de El Niño.

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a Ecuador y al sistema educativo. Según el Ministerio de Educación, 822 planteles del país están identificados como zonas de riesgo ante los posibles efectos de este evento climático.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, explicó en Teleamazonas que la institución ya cuenta con un plan de contingencia educativa para garantizar la continuidad de las clases si las condiciones climáticas afectan el funcionamiento de los establecimientos.

“Tenemos ya nuestro plan de contingencia educativa para poder trabajar la virtualidad en caso de que sea necesario y el acompañamiento a distancia en caso de que no haya acceso a tecnología”, señaló la funcionaria.

Inundaciones y desbordamientos en la Costa

Entre las amenazas identificadas por las autoridades están las inundaciones y los desbordamientos de ríos, especialmente en las provincias de la Costa ecuatoriana.

Guayas concentra el mayor número de instituciones educativas consideradas vulnerables, con 457 escuelas y colegios en riesgo. Le siguen Los Ríos, con 166, y El Oro, con 151.

Estas zonas podrían enfrentar afectaciones en caso de que se presenten lluvias intensas, incremento del caudal de los ríos o inundaciones que dificulten el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Deslizamientos preocupan en la Sierra

La otra amenaza identificada corresponde a los deslizamientos de tierra, un riesgo que adquiere mayor relevancia en sectores de la Sierra debido a las características del terreno y a la posibilidad de lluvias intensas.

En Bolívar, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha identificado 48 unidades educativas en riesgo.

Ecuador está en alerta roja por El Niño

El escenario climático llevó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a declarar la alerta roja en todo el territorio nacional por el fenómeno de El Niño. La medida fue adoptada el 29 de agosto de 2026.

Tras esta declaratoria, el presidente Daniel Noboa estableció como prioridad nacional la ejecución de acciones destinadas a enfrentar los posibles efectos de ese fenómeno.

La disposición consta en el Decreto Ejecutivo 485, firmado el 31 de agosto de 2026, que también determina como prioridad la continuidad y el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación ante los impactos que pueda generar El Niño.