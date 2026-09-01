Noboa declara prioridad nacional la prevención ante el fenómeno de El Niño en Ecuador

En Ecuador está activa la alerta roja por el fenómeno El Niño

Tras la alerta roja por El Niño en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la ejecución de acciones frente a este fenómeno.

Además, declaró como prioridad “la continuidad y el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación frente a los posibles efectos de El Niño”. Así lo establece el Decreto Ejecutivo 485, firmado el 31 de agosto de 2026.

El Mandatario también dispuso a ocho ministerios como el de Educación, Infraestructura, Salud, Ambiente, así como la Secretaría de Gestión de Riesgos y los Comités de Operaciones de Emergencia que ejecuten “acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los posibles efectos de El Niño.

En el Decreto también se insta a los gobiernos autónomos descentralizados a “priorizar la ejecución de planes de acción ante el evento El Niño”.

También se dispone que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) y los organismos técnicos-científicos “fortalezcan el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas, meteorológicas e hidrológicas que permitan tomar decisiones anticipadas para reducir pérdidas y daños.

Ecuador entró en alerta roja en todo el territorio nacional por el fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tomó la decisión este sábado 29 de agosto de 2026 mediante la Resolución SNGR-238-2026.

La decisión se produjo después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño determinara que se cumplieron los cuatro criterios técnicos necesarios para declarar oficialmente la presencia de El Niño en Ecuador.

¿Por qué se pasó a alerta roja en Ecuador?

El país había avanzado progresivamente en sus niveles de alerta. El 18 de mayo se declaró alerta amarilla en zonas de 17 provincias y el 20 de julio se elevó a naranja ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas a El Niño.

Ahora, los últimos análisis muestran un calentamiento considerable del Pacífico. Al 28 de agosto, la anomalía semanal de la temperatura superficial del mar alcanzaba aproximadamente +4 °C en la región Niño 1+2 y +2,6 °C en Niño 3.4. Entre la costa ecuatoriana y Galápagos se registraban anomalías de entre +2 y +3 °C.

Además, la resolución recoge proyecciones de la NOAA según las cuales El Niño continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026. Para el trimestre octubre-diciembre existe una probabilidad del 69% de alcanzar una magnitud histórica, según el indicador utilizado por ese organismo.