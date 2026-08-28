Turnos eliminados y atención por cédula: así cambia la renovación de licencias en la ANT

El cambio está previsto para entrar en vigencia desde el lunes 31 de agosto de 2026.

Desde el lunes 31 de agosto de 2026, los usuarios deberán acudir según el último dígito de su cédula y estarán sujetos al orden de llegada y la disponibilidad de cada agencia.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) eliminará los turnos con fecha y hora y aplicará un nuevo sistema de atención basado en el último dígito de la cédula de identidad.

La medida busca modificar el sistema de agendamiento que actualmente permite escoger un día y una hora para realizar el trámite.

¿Cómo funcionará la atención para renovar la licencia?

Con el nuevo esquema, el usuario deberá realizar el pago correspondiente y seleccionar la agencia donde desea ser atendido.

Sin embargo, ya no tendrá que acudir en una fecha y hora específica asignada por el sistema.

El director de la ANT, Luis Darío Villacrés, explicó que el documento generado en la página web ya no determinará el momento de atención.

El requisito principal será acudir el día que corresponda según el último número de la cédula.

Atención según el último dígito de la cédula

La ANT organizará la atención de los usuarios de la siguiente manera:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2

cédulas terminadas en Martes: cédulas terminadas en 3 y 4

cédulas terminadas en Miércoles: cédulas terminadas en 5 y 6

cédulas terminadas en Jueves: cédulas terminadas en 7 y 8

cédulas terminadas en Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0

La atención se realizará según el orden de llegada y dependerá también de la capacidad disponible en cada agencia. Por eso, cumplir con el día asignado por el último dígito de la cédula no garantiza que el usuario sea atendido de inmediato.

¿El turno que aparece en la página web sigue siendo válido?

Uno de los puntos que ha generado confusión es que, actualmente, el sistema de la ANT todavía permite seleccionar una fecha y una hora para realizar el trámite.

Sin embargo, Villacrés aclaró que ese registro tendrá una función relacionada con la validación del pago, pero ya no será el documento que habilite la atención en una fecha determinada.

Cristofer León, usuario de la ANT, contó a Teleamazonas que había obtenido un turno desde junio y que acudió a la agencia en la fecha asignada.

Allí, según relató, le informaron que el turno ya no era válido y que debía acudir de acuerdo con el último dígito de su cédula.

ANT busca reducir los turnos represados

El director de la ANT señaló que el servicio para la emisión y renovación de licencias se encuentra en proceso de estabilización en cerca del 80% de las provincias, luego de acumularse turnos pendientes a escala nacional.

Según explicó, la ANT atiende en promedio alrededor de 10 000 trámites mensuales relacionados con licencias que vencen y deben ser renovadas.

Además, indicó que en algunas agencias ya se ha comenzado a atender a usuarios sin aplicar la restricción del último dígito.

¿Qué deben tomar en cuenta los usuarios desde el 31 de agosto?

A partir del lunes 31 de agosto, quienes necesiten emitir o renovar una licencia deberán considerar principalmente la agencia seleccionada, el pago realizado, el último dígito de su cédula y la disponibilidad de atención.

La ANT prevé que para esa fecha el sistema esté ajustado para eliminar definitivamente la selección de día y hora.

Mientras tanto, los usuarios pueden encontrar todavía esa opción en la plataforma, aunque la fecha asignada ya no será la que determine cuándo pueden ser atendidos.