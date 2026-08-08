Guía paso a paso: ¿Qué hacer si pierdes la cédula o licencia en Ecuador?

Perder la cédula de identidad o la licencia de conducir puede generar inconvenientes para realizar trámites, viajar o incluso conducir un vehículo.

Si te ocurre, es importante actuar lo antes posible para solicitar un nuevo documento y reducir el riesgo de un uso indebido de tu información personal.

En Ecuador, la cédula de identidad es el principal documento de identificación y es requerida para la mayoría de trámites públicos y privados.

Por su parte, la licencia de conducir es obligatoria para circular legalmente por las vías del país. La pérdida o robo de cualquiera de estos documentos requiere iniciar un proceso de reposición.

¿Qué hacer si pierdes la cédula de identidad?

Lo primero es verificar que el documento realmente se haya extraviado. Si no aparece, el siguiente paso es solicitar un turno para la emisión de una nueva cédula a través de los canales habilitados por el Registro Civil o acudir a una de sus agencias para conocer la disponibilidad del servicio.

Formulario de pérdida

Genera la constancia de documentos extraviados en la web del Consejo de la Judicatura para protegerte frente a fraudes o suplantaciones.

Pago del servicio

El costo por renovación o duplicado es de USD 16,00. Es posible cancelar en línea con tarjeta de crédito o débito, o en agencias bancarias asociadas.

Solicitud o Turno

Ingresa a la plataforma oficial del Registro Civil para agendar una cita presencial o solicitar de forma directa un duplicado rápido si mantienes el último formato de cédula electrónica

Acudir a la agencia

Presenta el comprobante de pago impreso y el formulario de documentos perdidos en el punto de atención seleccionado para la entrega de tu documento.

Una vez completado el proceso, recibirá una nueva cédula con plena validez.

¿Qué hacer si pierdes la licencia de conducir?

Si el documento extraviado es la licencia de conducir, el trámite debe realizarse ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Requisitos previos

No tener multas ni deudas pendientes de tránsito.

Cédula de identidad original.

Certificado de denuncia por pérdida impreso desde la web del Consejo de la Judicatura.

Pasos para el trámite

Ingresar al portal oficial y generar la orden de pago para el duplicado.

Cancelar el valor correspondiente en los bancos autorizados o en línea.

Seleccionar el día, hora y agencia de la ANT para el retiro.

Acudir a la agencia seleccionada con los documentos originales para recibir el duplicado.

La institución ofrece el servicio de duplicado para quienes hayan perdido, deteriorado o sufrido el robo de su licencia.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite de reposición tan pronto como se detecte la pérdida del documento para evitar contratiempos y mantener actualizada la documentación personal.