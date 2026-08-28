Hombres mataron a comerciante en Esmeraldas porque se negó a pagar una 'vacuna'.

Un Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria para cuatro hombres procesados por el asesinato de un comerciante de 63 años en la ciudad de Esmeraldas.

Los acusados Jefferson Joel L. y Jordy Gabriel N. recibieron la pena máxima de 40 años de prisión como autores directos del crimen.

Por su parte, Jonathan Junior P. y Michael Nixon F. fueron condenados a 20 años de cárcel en calidad de cómplices.

Un crimen motivado por 'vacunas'

El hecho sangriento se registró el lunes 18 de agosto de 2025 en las calles 9 de Octubre y Olmedo, en el centro de Esmeraldas.

La víctima, identificada como Edgar A., era un reconocido comerciante de la zona y propietario de un local de servicios farmacéuticos.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el hombre fue atacado tras negarse a pagar las cuotas exigidas por los delincuentes bajo la modalidad de extorsión.

Disparos a quemarropa y captura

Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble tras una alerta emitida por el servicio de emergencias ECU 911 .

En la oficina del establecimiento, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la víctima con varias heridas de bala en la zona craneal.

Personal de la Dinased revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector.

Esto permitió identificar y aprehender en flagrancia a los cuatro implicados poco después del ataque.

Pruebas y marco legal

Durante la audiencia de juicio, el Fiscal presentó los testimonios de peritos de Criminalística, los informes de la inspección ocular y los informes de los agentes investigadores.

Los procesados fueron juzgados bajo el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato .

Los montos de la multa económica y la reparación integral para los familiares de la víctima se darán a conocer en la notificación escrita de la sentencia.