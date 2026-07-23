ANT extiende plazo para conducir con licencia caducada en Ecuador; ¿hasta cuándo?

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) amplió cuatro meses más el plazo para circular con licencias caducadas en Ecuador, según informó la entidad la tarde de este jueves 23 de julio de 2026.

Según la ANT, se podrá conducir con licencia caducada en el país hasta el 31 de diciembre. Para ello, los conductores deben llevar la licencia caducada y el turno impreso.

Esta es la segunda extensión que se hace en un mes. El pasado 26 de junio, la entidad ya amplió el plazo hasta el 31 de agosto. Sin embargo, ahora la medida estará vigente hasta finalizar el 2026.

Nueva modalidad para emitir licencias

La ANT pondrá en marcha un plan piloto entre el 20 de julio y el 30 de septiembre de 2026 para reducir los tiempos de espera para la emisión de licencias en las agencias.

Durante este período, los usuarios que hayan generado la orden de pago y cancelado el trámite podrán acudir a la agencia seleccionada sin esperar la fecha del turno, siempre que asistan el día correspondiente al último dígito de su cédula:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Para acceder al servicio será necesario ingresar al portal de la ANT, seleccionar la agencia, generar la orden de pago y cancelar el valor en las entidades financieras autorizadas.