Orense remontó ante Aucas en Machala y sumó tres puntos claves por la fecha 21 de LigaPro

Machala, Ecuador 23 de Julio de 2026 En el estadio 9 de Mayo,el Orense recibe al Aucas por la fecha 21 del campeonato nacional del futbol liga.

Orense SC firmó una importante victoria como local al imponerse 2-1 a Sociedad Deportiva Aucas en el estadio 9 de Mayo de Machala, dentro del marco de la vigésima primera jornada de la LigaPro 2026. El conjunto bananero supo reaccionar a tiempo ante un rival exigente y terminó dando vuelta un resultado adverso para quedarse con la totalidad de los puntos ante su hinchada.

El compromiso arrancó cuesta arriba para los locales cuando el equipo capitalino logró golpear primero. Transcurrían apenas 19 minutos del primer tiempo cuando Luis Arroyo aprovechó una oportunidad clara para batir las redes machaleñas, poniendo en ventaja a Aucas y silenciando momentáneamente a los asistentes del escenario deportivo.

Sin embargo, la respuesta del cuadro dirigido por Orense no tardó en llegar. Sobre el cierre de la primera mitad, al minuto 38, Sergio Vásquez apareció con precisión para marcar el tanto del empate e irse al descanso con la igualdad en el marcador, devolviéndole la confianza y la dinámica de juego al plantel verde.

En el complemento, la insistencia y el dominio territorial del elenco local rindieron sus frutos. Al minuto 58, Steeven Quiñónez convirtió el gol de la victoria mediante una gran definición que decretó el 2-1 definitivo. Con este resultado, Orense ratifica su fortaleza en casa y suma unidades valiosas en la tabla de posiciones de la LigaPro.