ANT anuncia que habilitará la atención presencial en la agencia matriz en Quito
Cinco trámites ciudadanos se habilitan en la agencia matriz de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito.
ANT habilitará atención en su agencia matriz en Quito
ANT
Actualizada:
10 feb 2026 - 00:43
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que desde este martes 10 de febrero se habilitará la atención presencial en la agencia matriz de Quito para la recepción de solicitudes de cinco trámites.
La ANT señaló que tras la paralización de sus servicios a nivel nacional por los allanamientos en el caso Jaque, que permitió la captura de su director nacional Pedro Abril y otros directivos de agencias, los servicios se van retomando de manera progresiva.
Los trámites que se podrán realizar en la agencia matriz en Quito son:
- Homologación de vehículos, dispositivos y equipos (Procesos nuevos y subsanaciones de solicitudes ingresadas hasta el 29 de enero de 2026).
- Emisión de certificación vehicular por cambio de servicio o modalidad (Subsanaciones de solicitudes ingresadas hasta el 29 de enero de 2026).
- Certificación de aplicación del impuesto de consumos especiales (Subsanaciones de solicitudes ingresadas hasta el 29 de enero de 2026).
- Autorización de licencia de importación de un lote de tricimotos (por unidad) (Procesos nuevos y subsanaciones de solicitudes ingresadas hasta el 29 de enero de 20286).
- Calificación de aplicativos móviles en materia de transporte terrestre (Procesos nuevos y subsanaciones de solicitudes ingresadas hasta el 29 de enero de 2026).
