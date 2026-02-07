ANT restablecerá servicios para la matriculación de autos nuevos en Quito y Guayaquil

La matriculación vehicular de autos nuevos se retomará en Quito y Guayaquil.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) restablecerá los servicios para la matriculación de autos nuevos en Quito y Guayaquil desde el lunes 9 de febrero de 2026.

Este trámite se retomará luego de la suspensión de todos los servicios tras los allanamientos en el marco de la investigación del caso Jaque, por el presunto delito de delincuencia organizada.

La ANT informó este viernes 6 de febrero de 2026 la reapertura de los servicios de matriculación de autos nuevos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quito y Guayaquil.

"Esta reapertura se realizará bajo estrictas condiciones de seguridad, incluyendo el restablecimiento de usuarios, para garantizar la protección de la información de la ciudadanía", detalló la ANT en un comunicado.

Asimismo, añadió que están en marcha las gestiones para solventar los procesos de homologación que se encontraban represados. Son aproximadamente 200 trámites pendientes, detalló la ANT.

Mientras tanto, la Agencia informó que continúa la auditoría de las transacciones realizadas con anterioridad "para garantizar su integridad".

La ANT sostuvo que atraviesa una "intervención integral y el saneamiento institucional" luego de los allanamientos que concluyeron con la detención de una decena de funcionarios, incluido el director, Pedro Abril.

También el nuevo director, Luis Darío Villacrés, informó el 4 de febrero que se ha pedido la renuncia de todos los funcionarios del nivel jerárquico superior, sin dar mayores detalles sobre la investigación o el reemplazo de estos.